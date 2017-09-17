(Özel Haber) İstanbul’da göbeğinde ibretlik görüntüler

İstanbul’da neredeyse her gün gündeme gelen uyuşturucu krizi manzaralarına bir yenileri daha eklendi. “Bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu’nda kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen yabancı uyruklu genç bir kızın hali yürekleri burktu. Vatandaş yol kenarına oturttuğu genç kızı düşmesin diye tutmaya çalıştı. Bir süre sonra genç kızın yanına gelen sağlık ekipleri onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

İçler acısını benzer bir görüntü de Kağıthane’de yaşandı. Uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, yol ortasında kıvrandı. Vatandaşların yanından geçip gittiği gencin hali yürekleri burktu. Bu ibretlik görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.