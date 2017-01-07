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07 Ocak 2017 11:52

(Özel Haber) İstanbul’da karda aç kalan tilki vatandaşın yanına geldi

(Özel Haber) İstanbul’da karda aç kalan tilki vatandaşın yanına geldi

07 Ocak 2017 11:52

İstanbul’da kar nedeniyle aç kalan tilki, ormanda gezenlerin yanına geldi. Vatandaşlar tilkiyi besleme çalışırken, tüm bu yaşananlar kameralarca kaydedildi.
İstanbul’da karın başladığı ilk dakikalarda çekilen bir görüntü herkesi şok etti. Maslak Fatih Ormanı’nda gezintiye çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Aç kalan tilki yemek bulmak için vatandaşın arasına indi. Vatandaşlar ilk önce şaşkınlık yaşadı .Ardından tilkiyi beslemeye çalıştı. Tilki bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşlar ise "Çok şaşkınız. Tilki açlıktan buraya kadar gelmiş" dedi.



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