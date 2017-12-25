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25 Aralık 2017 15:19

(Özel Haber) İstanbul’da "Kış güneşi" manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul’da Aralık ayının sonunda kendini gösteren güneş İstanbulluları mutlu etti.

(Özel Haber) İstanbul’da

25 Aralık 2017 15:19

Şehrin dört bir yanında günlerden pazartesi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş güneşin tadını çıkarken, kış güneşiyle birlikte oluşan muhteşem İstanbul manzarası havadan görüntülendi.


Yurdun dört bir yanında soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, İstanbul’da kış güneşi vatandaşları sokağa döktü. Havanın 10 dereceyi bulmasıyla birlikte günlerden Pazartesi olmasına rağmen İstanbullular sıcak havayı fırsat bilip şehrin dört bir yanında gezintiye çıktı. Balık tutkunları Galata Köprüsü’ne akın ederken, çok sayıda vatandaş da İstanbul Boğazı’na gitti. Öte yandan, İstanbul’daki "kış güneşi" manzaraları havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşlardan bazılarının Galata Köprüsü’nde balık tuttuğu görülürken, İstanbul Boğazı da eşsiz manzarasıyla mest etti.




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