(Özel Haber) İstanbul’da tehlikeli yolculuklar kamerada

Bahçelievler Yenibosna’da tıka basa dolu olan otomobildeki bir gencin arka cama yapışarak seyir etmesi “bu kadarına pes” dedirtti.

İstanbul’da çeşitli ilçelerinde tehlikeleri bir şekilde seyir eden sürücüler yürekleri ağza getirdi. Bahçelievler Yenibosna’da cep telefonuna yansıyan bir görüntüde, tıka basa dolu olan bir otomobildeki genç, arka cama aracın içerisinde boydan uzanarak seyir etmesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda da aşırı yüklü olan kamyon, hem kendi hem de seyir eden sürücülerin canını hiçe saydı. Esenler’de ise benzer bir görüntü yine kameralara takıldı.