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22 Kasım 2017 08:59

(Özel Haber) İstanbul’da zehir tacirlerine narkotik operasyonu

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda narkotimleri uyuşturucu madde depolandığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

(Özel Haber) İstanbul’da zehir tacirlerine narkotik operasyonu

22 Kasım 2017 08:59

Koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri bir evi didik didik arayan tim, “skank” diye tabir edilen satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde, kimyasal sıvı ile 2 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirirken, adreslerdeki 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından tim, önceden belirlenen adreslere öğle saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda bir evin kapısını koçbaşıyla kıran tim içeriye baskın yaptı. Baskında evdeki şüphelilere yere yatırarak üstlerini arayan polis, daireyi de didik didik aradı.



Çelik kasadan uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi


Yapılan aramalar sonucunda evdeki bir çelik kasayı açan narkotimleri, içerisinde “skank” diye tabir edilen satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde, ot esrar, extacy, kimyasal sıvı ve madde, çalışır durumda hassas terazi, 2 adet tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda kurşun ve uyuşturucu madde ticaretinden el edilen çok miktarda para ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere ve silahlara polis tarafından el koyuldu. Adreslerde gözaltına alınan 7 şüpheli polis merkezine götürülürken, GBT’si sorgulanan şüphelilerden E.Y.’nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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