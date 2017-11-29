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29 Kasım 2017 09:19

(Özel haber) İstanbul’un göbeğinde dakikalarca süren soygun

Osmanbey’de gece saatlerinde beyaz bir minibüsle tekstil dükkanına gelen hırsızlar, semtin en işlek sokağında taşla camını kırdıkları iş yerinde yaklaşık 20 dakika boyunca soygun yaptı.

(Özel haber) İstanbul’un göbeğinde dakikalarca süren soygun

29 Kasım 2017 09:19

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, sokağa giren bir otomobile bile yol veren soyguncular, yaklaşık 50 bin lira değerindeki 50 top kumaşı çalarak kayıplara karıştı.


Olay, önceki gün saat 03.10 sıralarında Şişli Osmanbey’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde beyaz bir minibüsle semtin en işlek sokağına gelen 2 hırsız, gözüne kestirdikleri tekstil dükkanının camını taşla kırdı. Ardından dakikalarca dükkanda dolaşan hırsızlar, içerisindeki 50 top kumaşı iş yerinin kapısına doğru yanaştırdı. Hırsızlar tam soygun yapacağı esnada sokağa bir otomobil girdi. Ters yönden ilerleyen hırsızlar, otomobile yol verip tekrardan sokağa geri geldi. Yanaştırdıkları top kumaşları el birliğiyle minibüse dolduran hırsızların, semtin en işlek sokağında yaklaşık 20 dakika boyunca soygun yapmaları “bu kadarına da pes” dedirtti.



Kentin göbeğindeki dükkanın camını kırıp soydular


Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerinin soyulduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar telefonla iş yeri sahibi Recep Ergün’e haber verdi. Dükkana gelen Ergün, iş yerinin camının kırılıp hırsızlık yapıldığını görünce şoke oldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Ergün, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyince gece saatlerinde soygunun yapıldığını gördü. Soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Otomobile yol verdiler, geri gelip dakikalarca soygun yaptılar


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli bir minibüs dükkanın önünde duruyor. Araçtan inen 2 şahıs, dükkanın camını kırdıktan sonra içeriye giriyor. Dakikalarca araca gidip gelen hırsızlar ardından sokağa giren bir otomobile yol veriyor. O esnada bir vatandaş da karşı kaldırımdan yürüyor. Çevrede bir tur atıp tekrar sokağa gelen hırsızlar, dakikalar içerisinde top kumaşları el birliğiyle araca doldurarak kaçıyor.



“40-50 bin liralık bir kumaş vardı”


İş yeri sahibi Recep Ergün, “Sabaha karşı beyaz bir minibüsle hırsızlar gelmiş. Dükkanın karşısındaki otelden arkadaşlar bakmışlar. Araç buraya park etmiş, yan taraftan kumaşları almışlar. Camı kırmışlar ama neyle kırdıklarını bilmiyorum. İçeride 40-50 top kumaş vardı. Tahmin ettiğim kadarıyla 40-50 bin liralık bir kumaş vardı. Daha önce de bir arkadaşın iş yeri soyulmuştu” dedi.


Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.




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