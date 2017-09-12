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12 Eylül 2017 10:03

(Özel Haber) İstanbul’un göbeğinde dehşet verici görüntü

Şişli Mecidiyeköy’de bir alışveriş merkezi önünde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı.

(Özel Haber) İstanbul’un göbeğinde dehşet verici görüntü

12 Eylül 2017 10:03

Ayakta adeta "zombi" gibi dolaşan genci, vatandaşlar başından aşağıya su dökerek ayıltmaya çalıştı.


İstanbul’da uyuşturucu madde kullanılması sonucu kentin dört bir yanında yaşanan bonzai olaylarının bu kez adresi şehrin en işlek ilçesi olan Şişli Mecidiyeköy. Neredeyse her gün yaşanan bonzai olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki erkek bir şahıs, alışveriş merkezinin ortasında kendinden geçti. Yürümekte zorlanan genci vatandaşlar çimenlik alana oturttu ancak o tekrar kalkmaya çalıştı. İçler acısı hali yürekleri burkan genci vatandaşlar başına su sökerek ayıltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da onu görüntüleyerek, uyuşturucu madde bağımlılarının halini gözler önüne serdi.



“O ölü adam gibidir, konuşamaz”


Gencin içler acısı halini gören Onur Çapkın, “5 lira veriyorlar kendilerini zehirliyorlar. Kısacası kendilerini ölüme sürüklüyorlar, bitiriyorlar. Şimdi yanına gitsek hiçbir şey yapamayız. Müdahale etseniz bile size karşılık vermez. Çünkü o ölü adam gibidir, konuşamaz. Her yerde, her köşe başında bu şekilde, oturduğum yerde on adımda bir görüyorum. Bayılanlar bağırıyorum, uyanmıyor” dedi.




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