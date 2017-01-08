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08 Ocak 2017 13:11

(Özel Haber) İstanbul’un göbeğinde kayak keyfi

(Özel Haber) İstanbul’un göbeğinde kayak keyfi

08 Ocak 2017 13:11

İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, Taksim Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerinde kaldırım üzerinden kayak yapan Fransız Kültür Merkezi Müdürü Matthieu Bardıaux, Uludağ’ı aratmayan görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kaplarken, bu durumu fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Kar yağışını fırsat bilen Fransız Kültür Merkezi Müdürü Matthieu Bardıaux, İstanbul’un göbeğinde kayak keyfi yaşadı. Taksim Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerinde kaldırıma çıkan 42 yaşındaki Bardıaux, vatandaşların şaşkın bakışları arasında snowboard yaptı. Uludağ’ı aratmayan görüntülerin oluştuğu kayak keyfinde, ara sokaklara giren Bardıaux, talihsiz bir kaza da yaşadı. Ayağının takılması sonucu yere düşen Bardıaux, ardından ara sokaklarda gözden kayboldu.
Kayak yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Matthieu Bardıaux, "İstanbul’da şehrin merkezinde kayak yapmak çok güzel. Geçtiğimiz hafta üzücü haberler geldi. Şimdi burada kayak yaparak yeniden gülüyoruz" dedi.



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