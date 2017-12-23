(Özel Haber) İstiklal Caddesi’nde panik

Yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Örs İş Merkezi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde sabah saatlerinde meydana gelmiş, İstiklal Caddesi’nde devam eden düzenleme çalışmalarında çalışan taşeron işçi olarak çalışan A.Y. 2 bayanla birlikte gece kulübüne eğlendikten sonra gelen hesaba itiraz etmişti. Tartışmadan sonra eğlence mekanından ayrılna A.Y. yarım saat sonra elinde tabancayla geri gelerek eğlence mekanına ateş açmıştı. Yaşanan paniğin ardından olay yerinden kaçan A.Y. cadde üzerinde çalışmadan dolayı kazılan yola takılarak düşmüştü. Olay anında yaşanan panik anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece kulübünde çalışan bir kadın gelen sesler üzerine koşarak caddeye iniyor. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan kadın, bir anda silah sesini duyuyor. Paniğe kapılan kadın kurşunlara hedef olmamak için iş merkezinin içine kaçıyor. Daha sonra havaya ateş açan şahıs olay yerinden kaçmaya başlıyor. Mekanda güvenliği sağlayan personel ve vatandaşlar kaçan şahsı yakalamak için peşine düşüyor.