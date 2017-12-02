Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 03:28

(ÖZEL HABER) İşyerine dün hırsız, bugün araba girdi

Esenyurt’ta dün işyerine giren hırsızın ardından bugün alkollü kişinin kullandığı araç girdi.

(ÖZEL HABER) İşyerine dün hırsız, bugün araba girdi

02 Aralık 2017 03:28

İşyerinde hasar oluşurken olaya karışan kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.


Olay, 00. 30 sıralarında Esenyurt Hadımköy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir sürücünün kullandığı 34 FA 2904 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atmaya başladı. Birkaç takla atan araç yol kenarında bulunan bir işyerine girdi. Araçta bulunan kişiler araçtan çıkarak hemen olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve işyeri sahibini haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Olay yerine çekici çağrıldı. Çağrılan çekici ile araç işyerinden çıkarıldı. Çıkarılan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.


İşyeri sahipleri işyerini temizledi


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine işyeri sahibi ve çalışanları hemen işyerine geldi. Durumu gören çalışanlar şaşkınlık içinde aracın içerde olduğunu gördü. Aracın çekilmesinin ardından çalışanlar işyerinin içerisini temizledi.


“Dün hırsız, bugün araç girdi”


İşyeri çalışanı Yılmaz Çalı, “Akşam işyerini kapattıktan sonra haber geldi. İşyerimize araç girdiğine dair. Buraya geldik, dükkan bu halde. Araç sahipleri aracı bırakıp kaçmış. Sonra ekip geldi aracı çekti gitti. Dükkanın hali bu. Dün akşam da hırsız girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını çaldı, gitti. Bugün de araç girdi. İki günde üst üste aynı şeyi yaşadık” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç