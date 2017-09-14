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14 Eylül 2017 10:05

(Özel haber) İtfaiye ekipleri kolu kırılarak evinde mahsur kalan kadını kurtardı

Evinde düşerek kolunu kırdıktan sonra ayağa kalkamayan yaşlı kadın bağırmaya başlayınca mahalleli seferber oldu.

(Özel haber) İtfaiye ekipleri kolu kırılarak evinde mahsur kalan kadını kurtardı

14 Eylül 2017 10:05

Kapıyı açamayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle camdan içeri girerek yaşlı kadını kurtardı. Kurtarma anları kameralar tarafından kaydedildi.


Olay, Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurdagül Arık isimli yaşlı kadın evde yalnız olduğu esnada düşerek kolunu kırdı. Yerden kalkamayan yaşlı kadın bağırarak binadaki vatandaşlardan yardım istedi. Yaşlı kadının çığlıkları üzerine apartman sakinleri harekete geçti. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kilitli olan dairenin kapısını açamadı ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de daireye camdan girdi ve kapıyı açtı. İlk müdahalesi dairenin içinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.




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