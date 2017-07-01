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01 Temmuz 2017 13:22

(Özel Haber) Kadıköy’de dev ağaç insanların üzerine devrildi

Kadıköy’de bir ağacın kafedeki insanların üzerine devrilme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Özel Haber) Kadıköy’de dev ağaç insanların üzerine devrildi

01 Temmuz 2017 13:22


Kadıköy’de dün gece Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’nde bulunan kafenin üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaç devrilmişti. Devrilen ağaç sonrası mekanda bulunan vatandaşlar ve yoldan geçenler panikle sağa sola kaçışırken, olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Bir kişinin yaralandığı ağacın devrilme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dev ağaç hızla devriliyor.Bu sırada caddede bulunanlar etrafa kaçışıyor. Kafenin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ağacın devrilmesiyle toz bulutunun oluşması ve vatandaşlar ile kafe çalışanlarının korku içinde kaçmaları görünüyor.Ağacın devrilmesine şahitlik eden ve yaralılara yardım eden Özgür Birer adlı esnaf, “Akşam 21.30 civarıydı. Biz dükkanımızdaydık. Çok büyük bir gürültüyle birlikte insanlar kaçışmaya başladı. Ben içerideydim. Buralar ağaçlarla dallarla kaplıydı hep. Ağaç binanın duvarlarına takıla takıla düştü. Çok büyük yer kaplıyordu ağaç. Öyle bir tehlikesi yoktu. Çatırtısı yoktu. Arada çok rüzgar olunca dalları düşerdi. Ama yıkılacak bir gürültüsü yoktu. Burada oturan bir çocukla kızlı erkekli bir grup vardı onlar ve şurada oturan bir kişi yaralandı. Yaralıların durumu o kadar ağır değil” dedi.




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