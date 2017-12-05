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05 Aralık 2017 09:06

(Özel haber) Kadın Hakları Gününde dikkat çeken video

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle dikkat çeken bir video hazırladı.

(Özel haber) Kadın Hakları Gününde dikkat çeken video

05 Aralık 2017 09:06

Videoda, ağızları bantlı kadınlar önce karşı tarafın yargılarına maruz kalırken, sonra da ağızlarındaki bantları çıkararak haklarını savunmaya başlıyor.



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle hazırladığı videoda, kadın haklarına dikkat çekti. Videonun başında ağızları bantlı olan başörtülü ve başörtüsüz kadınlar önce “Elinin hamuru ile erkek işine karışma”, “Kocası değil mi, döver de sever de”, “Kızını dövmeyen dizini döver” gibi sözlere maruz kalıyor. Ardından “2016’da 317’si silahlı toplam 397 kadın cinayeti yaşandı. Türkiye’de 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalıyor. Okuma-yazma bilmeyen ve eğitim hakkından mahrum 1 milyardan fazla yetişkinin 2/3’ü kadın. Her 5 kadından 1’i hayatının bir döneminde taciz veya tecavüze maruz kalıyor” yazısı ile istatistiksel veriler beliyor. Videonun devamında ise tüm kadınlar ağızlarındaki bandı sökerek “Ben kadınım”, “Kadının değeri kıyafetleri ile ölçülmez”, “Ekmeğimin peşindeyim, erkeğin değil”, “Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Şimdi haklarına sahip çık. Çünkü sen kadınsın” diyor. Videoda yer alan erkekler de “Güçlü olmak için kimseye ihtiyacın yok”, “Korkma”, “Değer vermem için annem ya da bacım olmana gerek yok” sözlerini sarf ediyor.




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