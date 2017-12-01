Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 09:21

(Özel haber) Kadın sürücüden arabasının arkasına ilginç pankart

Beylikdüzü’nde 68 yaşındaki bir kadın sürücü aracının arkasına, “Acemi bayan şoför, lütfen korna basmayınız” yazılı pankart astı.

(Özel haber) Kadın sürücüden arabasının arkasına ilginç pankart

01 Aralık 2017 09:21

Asılan pankart, görenleri şaşırttı.


Beylikdüzü ve Esenyurt mevkilerinde E-5 yanında usta bir şoförle araç kullanan 68 yaşındaki kadın sürücü Şakire Asaroğlu, aracının arkasına “Acemi bayan şoför, lütfen korna basmayınız” yazılı pankart astı. Yolda giden diğer sürücüler durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Asaroğlu’nun bu yaptığının ise işe yaradığı gözlendi.


Kendinin 1995 yılından bu yana ehliyet sahibi olduğunu ifade eden Şakire Asaroğlu, “ Bana dikkat etsinler yaşım var çocuğum yaşıma hürmet etsinler. Şu anda 1 ay oldu. 1 aydır böyle araba kullanıyorum. Ehliyetim 1995 yılından bu yana var ihtiyaç oldu yürüyemiyorum. Yaşlanınca daha çok ihtiyacım oldu araca. Şimdi hastaneden geliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç