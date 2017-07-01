(Özel Haber) Kadının fendi kapkaççıyı yendi

Kadının yaptığı son hamleyle kendini kapkaççıdan kurtardığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen genç kadını görüp bir süre kaldırımda bekleyen kasklı motosikletli kapkaççı ardından merdivenlerden inen kadının yanına doğru gitti. Daha sonra kapkaççı, cep telefonuyla oynayan kadının çantasını almaya çalıştı ancak kadın yaptığı son hamleyle kapkaççıdan kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kadınla görüşen polis, ardından ifadesini almak üzere Karaköy Polis Merkezine götürdü.

Kadının fendi kapkaççıyı yendi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli kapkaççı kaldırıma çıkarak kadının yaklaşmasını bekliyor. Bir süre sonra hızlanan kapkaççı kadının çantasını ve cep telefonunu almaya çalışıyor. Ancak durumu fark eden kadın son bir hamleyle kapkaççıdan kurtuluyor. Şok yaşayan kadın ardından cadde üzerindeki binaya giriyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.