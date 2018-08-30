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30 Ağustos 2018 16:57

(Özel Haber) Kağıthane’de 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında ev küle döndü

Kağıthane’de 5 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

(Özel Haber) Kağıthane’de 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında ev küle döndü

30 Ağustos 2018 16:57

Yangının çıktığı daire tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yoğun gayreti sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.


Yangın; saat 15.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Buyruk Sokak’ta 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu dairedeki yangın söndürülerek diğer dairelere sıçraması önlendi. Yangının çıktığı daire tamamen küle dönerken, evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı da önlemiş oldu. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ediyor.


Yangının neden çıktığını bilmediğini ifade eden apartman sakini Ergün Kara, “Ben sese geldim. Yangının neyden ve nasıl çıktığını bilmiyorum. İtfaiye biraz gecikti. Üst sokaktan çağırmışlar. Biraz daha geç kalsaydı üst katlara da sıçrayacaktı. Yangın çıktığı esnada evde kimse yoktu” dedi.




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