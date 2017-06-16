(Özel Haber) Kamyonet alt geçide takıldı 3 kişi yaralandı

Daha önce defalarca kere araçların takıldığı alt geçide bugün de PTT’ya ait bir kamyonet takılı kalırken, olayda 3 kişi yaralandı.

Maltepe Altıntepe tren alt geçidi, adeta sürücülerin korkulu rüyası oldu. 3 metrelik alt geçidi kullanan araçlardan özellikle kamyonet tipi araçlar, alt geçide takılarak defalarca kere kazaya neden oldu. Bu durum karşısında şaşkın olan esnaf ise sık sık yaşanan kazalara önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Altıntepe tren alt geçidinde yaşanan bugün ki kazada ise PTT’ye ait bir kamyonet alt geçide takıldı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki esnafın yaptığı yaralılara daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçidi kullanan araçlar bir süre kullanamadı.

Olaya müdahale eden esnaf Yusuf Karakulak, “Ben burada esnafım. Burada devamlı kaza oluyor. 3 metre diye uyarı var. Araç 3.20 santim. Bu araba buradan geçemez. Ama şoför birden bir girmiş buraya, yanındaki arkadaşı uyarmış, gel başka bir yerden gidelim demiş ama şoför geçer diyerek buraya girmiş. Böyle kaldı işte” dedi.

Yaralılara müdahale eden Emre Erhan, “Arkadaşlarla otururken yavaş bir şekilde geldiğini gördüm. En son gördüğüm aracın arka kısmının bir metre havaya kalktığıydı. Ondan sonra gelerek arkadaşlara gerekli müdahaleleri yaptık” şeklinde konuştu.

Bir başka esnaf Mehmet Ergin ise, yapılan asfaltlama nedeniyle ölçümün hatalı olduğunu ileri sürerek, “Köprünün işaretlemesi zayıf. Köprü 15 sene önce 3.55 santimetreydi, şuanda 3 metre, 3 metreden de düşük. Tabelada bir yanlışlık olabilir. Onun tekrar bir gözden geçirilip, gerçek ölçülerin belirlenmesi lazım. Burada sürekli kazalar oluyor. Engelleyemiyoruz. Bazen uyarıyoruz ama yetişemiyoruz” diye konuştu.

Kazalara şahit olan esnafın bazıları, uyarı levhasının yetersiz kaldığını ifade ederken, bazıları da zaman zaman yapılan asfaltlama çalışması ile ölçülerin tutmadığını iddia etti. Çevredeki vatandaşlar ellerine aldığı metre ile önce kamyonu sonra ise alt geçidi ölçtü. Yapılan ölçümde alt geçidin uyarı levhasında yazan rakam doğru çıkarken, kamyonetin daha yüksek olduğu tespit edildi.