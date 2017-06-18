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18 Haziran 2017 12:55

(Özel haber) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Başakşehir’de kamyonet kasasında seyahat eden 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(Özel haber) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

18 Haziran 2017 12:55

Görüntülerde, çocukların eşyaların arasında seyahat ettiği ve sürücünün hızla ilerlediği görülüyor.


Başakşehir Mobilyacılar Çarşısının bulunduğu Mahmutbey Gişeleri’ne doğru ilerleyen kamyonet kasasında seyahat eden 4 çocuk görenleri hayrete düşürdü. Trafikte hızla ilerleyen kamyonet kasasında bulunan eşyaların arasındaki 4 çocuğun tehlikeli yolcuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 4 çocuğun hurda dolu kamyonetin kasasında oturarak seyahat ettiği, kamyonet sürücüsünün de hızla trafikte ilerlediği görülüyor.




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