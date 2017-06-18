(Özel haber) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Görüntülerde, çocukların eşyaların arasında seyahat ettiği ve sürücünün hızla ilerlediği görülüyor.

Başakşehir Mobilyacılar Çarşısının bulunduğu Mahmutbey Gişeleri’ne doğru ilerleyen kamyonet kasasında seyahat eden 4 çocuk görenleri hayrete düşürdü. Trafikte hızla ilerleyen kamyonet kasasında bulunan eşyaların arasındaki 4 çocuğun tehlikeli yolcuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 4 çocuğun hurda dolu kamyonetin kasasında oturarak seyahat ettiği, kamyonet sürücüsünün de hızla trafikte ilerlediği görülüyor.