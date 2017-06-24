(Özel Haber) Kamyonun Suriyeli kadını ezme anı kamerada

Suriyeli olduğu öğrenilen kadının ağır yaralandığı feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa hızla dönüş yaparak giren kamyon sürücüsü,elinde alışveriş poşetleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan V.A.A. isimli Suriyeli kadını fark etmedi. Kamyon kadına çarparak ezdi. Kamyonun altında kalan kadını vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kamyon sürücüsüne vatandaşlar kamyonu geri alması için uyardı. Sürücü aracı geriye doğru alırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise, “ Araba dönerken kadına çarptı. Bir iki metre sürükledi. Kanlar içindeydi. Durumu çok ağırdı.” dediler. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyon hızla sokağa giriyor. Ardından elinde poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan kadını kamyon eziyor. Yardıma vatandaşlar koşarak şoföre aracı geriye almasını söylüyor.