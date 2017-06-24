Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 12:00

(Özel Haber) Kamyonun Suriyeli kadını ezme anı kamerada

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadını kamyon ezdi.

(Özel Haber) Kamyonun Suriyeli kadını ezme anı kamerada

24 Haziran 2017 12:00

Suriyeli olduğu öğrenilen kadının ağır yaralandığı feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Feci kaza Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa hızla dönüş yaparak giren kamyon sürücüsü,elinde alışveriş poşetleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan V.A.A. isimli Suriyeli kadını fark etmedi. Kamyon kadına çarparak ezdi. Kamyonun altında kalan kadını vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kamyon sürücüsüne vatandaşlar kamyonu geri alması için uyardı. Sürücü aracı geriye doğru alırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise, “ Araba dönerken kadına çarptı. Bir iki metre sürükledi. Kanlar içindeydi. Durumu çok ağırdı.” dediler. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyon hızla sokağa giriyor. Ardından elinde poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan kadını kamyon eziyor. Yardıma vatandaşlar koşarak şoföre aracı geriye almasını söylüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!