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14 Eylül 2017 09:58

(Özel Haber) Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

İstanbul’a Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı şaheserlerden biri olan tarihi Kapalıçarşı’daki restorasyon çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

(Özel Haber) Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

14 Eylül 2017 09:58

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sözleşmemize göre Kapalıçarşı’nın 40 bin metrekarelik alanının çatısının yıl sonuna kadar tamamlanması. Şuanda büyük bir hızla hummalı bir çalışma var. Gidişattan memnunuz" dedi.


Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden birisi olan tarihi Kapalıçarşı’da Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in inşaatını başlattığı 1461’den bu yana sayısız deprem ve yangın atlatan tarihi çarşının restorasyon çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde tarihi Kapalıçarşı’nın bir kısmının yenilendiği ve bir bölümünde ise restorasyon çalışmalarının devam ettiği görülüyor.



“40 bin metrelik alan çatısının yıl sonuna kadar tamamlanacak”


Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada çatı restorasyon ve izolasyonuyla ilgili tüm çalışmaların planlandığı gibi gittiğini ifade etti. Demir, "Sözleşmemize göre Kapalıçarşı’nın 40 bin metrekarelik alanının çatısının yıl sonuna kadar tamamlanması. Şuanda büyük bir hızla hummalı bir çalışma var. Gidişattan memnunuz. Kapalıçarşı’nın tüm çatısının yüzde 97 oranında temizliği tamamlandı. Yüzde 50 oranında membranlar döşendi, bir o kadar da kiremitler yapıldı. Temel amacımız çatıda görmüş olduğumuz o görüntü kirliliğini bertaraf etmek. Çanak antenleri kaldırmak, gelişigüzel serpiştirilmiş klima dış aparatlarını bir sistem altında toplayabilmek. Kapalıçarşı’yı ne yaparsanız yapın ve ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin yağmurdan ve nemden arındırmazsanız başarıya ulaşamazsınız. Kapalıçarşı’nın 3 bin 150 dükkanını ilgilendiren projesi ve Kapalıçarşı’nın sekiz farklı vitrin tipi kurul tarafından onaylandı” dedi.




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