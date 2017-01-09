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09 Ocak 2017 11:57

(Özel Haber) Kayan aracı durdurmaya çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada

(Özel Haber) Kayan aracı durdurmaya çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada

09 Ocak 2017 11:57

İstanbul’da etkisini giderek arttıran kar yağışı yolları buz pistine döndürdü. Kağıthane’de buz pistine dönen yolda kayan aracı durdurmak için araçtan inen vatandaş, dengesini kaybedince otomobille birlikte kaymaya başlarken, şahsın ölümnden döndüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da kar yağışı giderek etkisin arttırırken, yollar buz pistine döndü. Akşam saatlerinde karla birlikte buz tutan yollar vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kağıthane ’de yokuş aşağıya giden araç buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç yokuş aşağı hızla ilerlerken, araçta bulunan diğer şahıs kayan araçtan indi. Kayan aracı tutmaya çalışan vatandaş da hakimiyetini kaybedince olanlar oldu. Araçla birlikte yerde sürüklenen şahıs hızla aşağıya doğru kaymaya başladı. Bu sırada yokuş bitiminde bekleyen bir minibüsün sürücüsü de aracın minibüse çarpmasını engellemek için araçla minibüs arasına girdi. Kayan şahıs yaptığı çevik bir hareketle ölümden dönerken, tüm çabalara rağmen araç minibüse çarparak ufak çapta kaza meydana geldi.Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde araç buzlanan yolda kaymaya başlıyor. Bu sırada şoför aracın hakimiyetini sağlamak için uğraşırken, yan koltukta oturan şahıs araçtan iniyor. Şahıs kayan aracı tutmaya çalışırken, dengesini kaybedip düşüyor.Araç hızla ilerlerken, şahıs da araçla birlikte kaymaya başlıyor. Vatandaş, yaptığı hareketle ölümden dönerken, minibüs sürücüsü araçla minibüsün önünde duruyor. Araç da minibüse çarpıyor.



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