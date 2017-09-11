Sağlık ekiplerinin sedyeye koyduğu yaralı sürücü acı içerisinde, “Vallahi bıktım ne kadar cahil şoför var” diyerek kendilerini sıkıştıran diğer şoförlere tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sütlüce’den Kağıthane istikametine giden 34 GK 610 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Gürkan Kırımoğlu (32), kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam eden sürücüyü, o esnada akaryakıt istasyonundan çıkan bir araç sıkıştırdı. Sıkışması sonucu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Kırımoğlu düşerek yere savruldu. Kaza sonrası motosikletliyi sıkıştıran araç olay yerinden giderken, Kırımoğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde önlem alırken sağlık ekipleri de yaralı sürücüye müdahale etti.

“Ne kadar cahil şoför var yemin ediyorum bıktım”

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü yaralandığından habersiz bir şekilde sedyeye konulduğu esnada kendisini sıkıştıran diğer şoförlere tepki gösterdi. Diz kapağındaki acıyı hisseden yaralı Kırımoğlu acı içerisinde kıvranarak, “Ben vallahi bıktım ne kadar cahil şoför var yemin ediyorum ya. Ben serseri gibi kullanmam” dedi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen yaralı sürücü, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.