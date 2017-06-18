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18 Haziran 2017 10:38

(Özel Haber) Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet böyle çarptı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı.

(Özel Haber) Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet böyle çarptı

18 Haziran 2017 10:38

Çarpmanın şiddetiyle havalanarak yere savrulan adam yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kazanın olduğu yerde yayaların kırmızı ışıkta geçmeye devam etmesi kameralarca kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde dolaşan Zafer Erkut, bir süre sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Erkut bir süre sonra araçlara kırmızı ışığın yanmasını beklemeden karşıya geçmek istedi. O esnada süratli gelen 34 FT 577 plakalı motosikletin sürücüsü, yaşlı adama çarptı. Erkut çarpmanın etkisiyle havalanarak yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yara aldığı öğrenilen Erkut’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Trafik ışıklarını beklemeden karşıya geçtiler


Kazayı gören Adem İlman, “Yaşlı bir adam yolun karşısına doğru geliyordu. Ondan sonra hızlı gelen motosiklet, amcaya çarptı. Biraz kafası falan kanadı, hastaneye kaldırdılar. Durumu iyiydi, kafası sarılıydı. Arkamı döndüm baktım ki amca yere düşmüştü. Suç kimde bilemiyorum” dedi.


Öte yandan kazanın yaşandığı bulvarda, yayaların trafik ışıklarını beklemeden karşıya geçmeye çalışmaları ise kameralara yansıdı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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