(Özel haber) Komşusu soyulurken o eşya yüklemeye devam etti

Olay, geçtiğimiz gün İstoç’da meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde hırsızlar bir minibüsle soyacakları iş yerinin önüne geldi. Bu sırada yan dükkan da bulunan bir kişi aracına yükleme yapıyordu. Maskeli ve silahlı olan dört hırsız önce yükleme yapan şahısı tehdit ederek kimseye haber vermemesini istedi. Korkan adam ise kimseye bir şey söylemeyeceğini belirterek aracını yüklemeye devam etti.

Hırsızlar da dükkanın kepenklerini kırarak içeri girdi ve kısa sürede piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL değerinde zeytinyağı çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir süre sonra hem hırsızlar hem de yan dükkan da çalışan şahıs olay yerinden ayrılıyor.Yaşanan duruma isyan eden iş yeri sahibi Cem Korkmaz “Cumartesi sabah saatlerinde oldu olay biz o gün çalışmıyoruz. Ama bizim haricimizde bu adada ki birçok esnaf burada. Sabah 09:15 gibi geliyor burada bir keşif yapıyorlar. Keşiften sonra bizim dükkanın önüne aracı sıfır yanaştırıyor.kepenkleri kesiyor kapıyı kırıyor ve içeriye giriyorlar. Bu esnada bizim yan tarafta bulunan dükkanlar esnaflar açık. Esnaflar ilk etapta bu kar maskeli şahısları görünce ilk etapta tepki gösteriyorlar ancak çocukların hepsi çıkarak esnafı tehdit ediyor. Sizi de vururuz sizi de soyarız kimseyi aramayacaksınız diyorlar. O arada da dükkanı boşaltmaya devam ediyorlar.zeytinyağı firmasıyız biz bizim 300 teneke zeytinyağımız çalındı. Aşağı yukarı 30 bin liralık bir zararımız var bu işten dolayı. Burada kepenkler kesildikten 2 dakika sonra bu sitenin güvenliğini arıyorlar ancak sanırım güvenlik de korktuğu için gelmiyorlar. Güvenlikli site burası kepengi var güvenlik kameralarıyla sokaklar sürekli kontrol altında fiziki gezen güvenlik görevlileri var bizde kuyumcu değiliz kendimize hiç yormadık başımıza gelir diye düşünmedik ama bu olay yaşandı” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde hırsızlar beyaz bir minibüsle ilk olarak olay yerine gelerek keşif yapıyorlar. Daha sonra hırsızlar araçlarını iş yerinin kapısına yanaştırıyor ve kepenkleri keserek içeri giriyor.Bu esnada yan dükkanda bulunan çalışanda aracını yüklüyor. Hırsızların geldiğini gören adam sanki hiçbir şey olmamış gibi aracını yüklemeye devam ediyor.