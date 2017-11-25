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25 Kasım 2017 09:27

(Özel Haber) Kucağında bebeğiyle servis minibüsünün altında kaldı

İstanbul Esenyurt’ta geri geri gelen servis aracı kucağındaki bebekle yol kenarında bekleyen kadını altına aldı.

(Özel Haber) Kucağında bebeğiyle servis minibüsünün altında kaldı

25 Kasım 2017 09:27

Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, dün sabah saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım kenarında kucağında bebeğiyle duran bir anne, geri geri gelen ve arkasında, "okul taşıtı" yazılı servis minibüsünün altında kaldı. Kadının yardım çığlığına çevredeki esnaf ve vatandaşlar yetişti. Servisi ileri doğru aldıran vatandaşlardan birisi kadının kucağındaki bebeği aldı. Kadına ilk yardım vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra 112 ekiplerine haber verildi.


Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polisler ise, kazaya karışan servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.


Kazanın olduğu bölgede lokanta işletmecisi olan Volkan Baş ve çocuğu kadının elinden alan adam yaşanan dehşet anlarını anlattı. Baş, "Lokanta sahibiyiz burada çalışıyorduk. Birden sesleri duyup dışarıya çıktık. Servis aracı geri geriye gelirken, bir anda kucağında bebek olan kadına çarptı. Kadın bağırıyordu. Arkadaşım çocuğu gördü bir anda olayın olduğu yere gidip kadını çocuğun elinden aldı. Çocuğu çıkarttılar. Sonrasında polis arkadaşlar geldi. İfadeler alındı. Kadını alıp hastaneye götürdüler" dedi.


Servis aracının altında kalan kadının elinden çocuğu alarak çıkartan yabancı uyruklu vatandaş ise, "Çocuğu çektim annesinin elinden aracın altından çıkardım. Arabanın sahibine ileriye doğru git diye bağırdım" diye konuştu.


Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.




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