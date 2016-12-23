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23 Aralık 2016 10:06

(Özel Haber) Kurban satıcısının Atatürk büstlü çözümü yıkımı engelleyemedi

(Özel Haber) Kurban satıcısının Atatürk büstlü çözümü yıkımı engelleyemedi

23 Aralık 2016 10:06

Maltepe’de adaklık ve kurban satan bir hayvan satıcısı tahliye kararı verilen barakasının, yıkımını engellemek için ilginç bir yola başvurdu. Barakasına Türk bayrağı ve Atatürk büstü koyan satıcının bu yöntemi barakanın yıkılmasına ise engel olmadı.
Maltepe’de adak ve kurban satıcısı Dilaver Gülsuyu; çevredeki vatandaşların şikayetleri üzerine hayvanlarını sattığı barakanın tahliye edilmesi için bir süre önce belediyeden uyarı aldı. Barakayı tahliye etmesi için uyarılan yaşlı adam ilginç bir yola başvurdu. Satış yaptığı barakanın önüne Türk Bayrağı ve Atatürk büstü koyan Dilaver Gülsuyu, bu yüzden kimsenin barakaya dokunmayacağını zannetti. Ancak bir süre sonra belediye ekipleri alınan tahliye kararı doğrultusunda adaklık kurban satılan barakayı yıktı.
Yıkıma tepki gösteren Dilaver Gülsuyu, "yıkılmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk büstü koymuştum. Ancak gelip yıktılar. Bunlara saygınız varsa yıkmayın dedim. Ama yıktılar. Atatürk büstünü almak istediler izin vermedim” diyerek, barakasının yıkılmasına tepki gösterdi.



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