VakıfBank Spor Kulübü’nün 28 yaşındaki pasörü Lonneke Sloetjes, Türkiye Ligi’nde elde ettikleri şampiyonluktan, CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları karşılaşmalara kadar birçok konuda İHA’ya açıklamalarda bulundu.

“Zor bir final serisi oldu”

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde elde edilen şampiyonluğun zorlu bir süreçten sonra geldiğini aktaran Hollandalı sporcu, “Türkiye Ligi’nde oldukça zor bir final serisi oldu. 2-1 geriye düştük. Üstümüzde ciddi bir baskı hissettik. Fakat bu baskıyla başa çıktık ve oldukça güçlü şekilde geri döndük ve sonunda güzel tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray ile karşılaşmak isterim”

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Türkiye’yi beraber temsil edecekleri Galatasaray ile finalde karşılaşmak istediklerini belirten Sloetjes, “Elbette Galatasaray ile karşılaşmak isterim. Bu sezon onlarla fazla sayıda maç yaptık. Hem onlar bizi hem de biz onları tanıyoruz. Eğer onlarla karşılaşırsak gerçek bir savaş olur. Hatta buna ‘Titanları Savaşı’ diyebiliriz. Ama zor bir seri olacak” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en profesyonel takımlarından birindeyim”

Yönetim ve sportif açıdan oldukça profesyonel bir görüntü çizdiklerinin altını çizen başarılı sporcu, “Dünyanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu hissediyoruz. Fakat final-four’da göreceğiz dünyanın en iyi takımıyız veya değil miyiz. Ama dünyanın en profesyonel takımlarından birindeyim. Bu sadece oyuncular açısından değil, yöneticiler açısından da böyle” diyerek sözlerini noktaladı.