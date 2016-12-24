Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 09:31

(Özel Haber) Lüks araçla yanaştıkları otobüsten 500 litre mazot çaldılar

(Özel Haber) Lüks araçla yanaştıkları otobüsten 500 litre mazot çaldılar

24 Aralık 2016 09:31

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Çekmeköy’de lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına yanaşan hırsızlar, araçlarından inmeden otobüsün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot çaldı. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Çekmeköy Taşdelen Mahallesi’nde özel halk otobüsünün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot 2 dakika içerisinde çalındı. Şile otobanı yakınlarında bir benzinlikte gece saatlerinde yaşanan olayda mazotun depodan çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına geldiği görülüyor. Bu sırada araç içerisinde bulunan hırsızlardan biri arabanın camından eğilerek otobüsün yakıt deposunun kapağını açıyor. Arabadan uzattığı hortumla deponun içindeki mazotu kendi arabasına aktaran hırsız önce deponun kapağını kapatıyor ardından ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle deponun kapağını siliyor. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlığın ardından şahıslar hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Otobüsünde daha önce 3 kez hırsızlık olayı yaşandığını belirten özel halk otobüsü şoförü, ilçedeki 7 farklı otobüste de benzer şekilde mazotlarının çalındığını aktardı.
Otobüs şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç