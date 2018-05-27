A Milli Takım, İran maçı hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdürüyor. Ay-yıldızlıların tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir de burada İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Milli forma ile yeni bir döneme girdiklerini aktaran Tekdemir, “Yeni bir kamp dönemine başladık. Bizim için hazırlıklar çok iyi gidiyor. Herkes çok özverili çalışıyor. Önümüzde 3 maç var. Bizim için önümüzü görme açısından önemli maçlar. Bu maçları kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Sezonu başarılı geçirdik diyebilirim"

Tecrübeli futbolcu, Başakşehir forması altında sezonun kendileri için başarılı geçtiğini de belirterek, "Sezonu 3. bitirmemize rağmen büyük bir bölümü bizim için iyi geçti. Sonuçta 100 yıllık kulüplerle mücadele ediyorsun. Bu anlamda yarışı sonuna kadar devam ettirmek önemliydi. 3. olduk ama sezon bizim için başarılı geçti diyebilirim" açıklamasını yaptı.

"Genç ve tecrübelilerle iyi bir takım çıkacak"

A Milli Takım’da yaşanan gençleştirme çalışmalarıyla ilgili de konuşan Mahmut, “Son zamanlarda Avrupa’da oynayan birçok genç oyuncu var. Hem genç arkadaşlarımız hem de tecrübeli ağabeylerimiz var. Bu kaynaşmayla beraber iyi bir takım çıkacağına inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda inşallah bunu göstereceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"Umarım EURO 2024’ü de alırız"

Mahmut Tekdemir, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da oynanacak olmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Bu tür finalleri hak ediyoruz. Bunun için yeterli düzeyde sahalarımız var. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Umarım EURO 2024’ü de alırız."