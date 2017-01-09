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09 Ocak 2017 12:30

(Özel Haber) Mahsur kalan ambulansın imdadına belediye ekipleri yetişti

(Özel Haber) Mahsur kalan ambulansın imdadına belediye ekipleri yetişti

09 Ocak 2017 12:30

Silivri’de bir hastayı hastaneye götürmek için yola çıkan ambulans buzlanmadan dolayı mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans ekibinin imdadına belediye ekipleri yetişti.
Bir ihbar üzerine, 112 sağlık görevlileri Gümüşyaka’da bulunan adrese hareket etti. Sokak aralarında oluşan buzlanmadan dolayı zorlanan ekipler verilen adrese ulaşarak hastayı alıp Silivri Devlet Hastanesine doğru yola çıktı. Ancak sokak aralarında oluşan buzlanmadan dolayı ambulans hareket edemedi. Belediye ekipleri yolda kalan ambulans için zamanla yarıştı. Olay yerine gelen ekipler, ambulansı bir traktör yardımıyla çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.



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