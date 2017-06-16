Son olayda 2’si kadın 3 hırsızın girdiği daireden 50 bin liralık ziynet eşyası çalınırken yüzlerini eşarpla kapatan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe Ihlamur Sokakta bulunan bir apartman son 2 yılda 8’inci kez hırsızların hedefi oldu. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2’si kadın 3 hırsız bir otomobille apartmanın bulunduğu sokağa geldi. Önce bir kadın ile erkeğin girdiği binaya, bir süre sonra diğer kadın hırsız da girdi. Binanın şifreli kapsını açmayı başararak 4’üncü katında bulunan daireye giren hırsızlar çaldıkları yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyası ile kayıplara karıştı. Durumu fark eden daire sakinlerinin ihbarıyla polis olaya ilişkin çalışma başlatırken hırsızların binaya girişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüzlerini eşarpla gizleyen hırsızlar kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce bir kadın iki hırsızın binanın giriş kapısına geldikleri görülüyor. Kadın hırsızın yüzünü eşarp erkek hırsızın ise başına geçirdiği kapşonuyla yüzünü güvenlik kameralarından sakladığı görülüyor. Kameraya sırtlarını dönen hırsızların bir süre şifreli kapıyı açmakla uğraştıkları görülüyor. İki hırsızın içeriye girmeyi başarmasından sonra yüzünü eşarp yardımıyla kameralardan gizleyen diğer kadın hırsızın da apartmana geldiği görülüyor. Daha sonra 3 hırsızın birlikte apartmandan çıktıkları görülüyor.

“Profesyonel hırsızlar”

Yaşanan hırsızlığa tepki gösteren bina sakinlerinden Kürşat Aslan, “Son hırsızlık olayında 3 kişi şifreli olan kapıyı kart kullanarak açıyor. 4. katta bulunan daireye girerek evde bulunan piyasa değeri yaklaşık, 50 bin liralık altını çalıyorlar. Daha sonra dışarıda bekleyen araçla olay yerinden kaçıyorlar. Akşam polis olay yeri inceleme geldi. Söylediklerine göre eldiven kullanmışlar, parmak izi bulunamadı. Profesyonel hırsızlar. Daire içinde 40 dakika kalıyorlar. Organize bir olay” dedi.