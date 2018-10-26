(Özel haber) Maltepe'nin dev Cumhuriyet Parkı 29 Ekim'de açılıyor

Maltepe'de amfi tiyatrodan koşu parkurlarına kadar birçok alanın bulunduğu 44 dönümlük Cumhuriyet Parkı Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünde açılacak. Açılış öncesi son çalışmaların yapıldığı dev park havadan görüntülendi.

Maltepe'de yıllardır Kurban Bayramlarında kurban satış ve kesim alanı olarak kullanılan 44 dönümlük araziye, Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri yapıldı. Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'ndeki park ise Cumhuriyetin 95'inci yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Yeşil alanların yanı sıra göl, seyir terası, koşu parkurları ile 500 kişilik amfi tiyatronun bulunduğu park havadan görüntülendi. Görüntülerde açılış öncesi parkta çalışmaların devam ettiği görülürken Anadolu Yakası'nın en büyüklerinden olan park alanı gözler önüne serildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da açılış öncesi park alanına gelerek incelemelerde bulundu. Kılıç, alanın vatandaşların görüşleriyle park yapılmasına karar verildiğini, parkın ismini ise yaklaşık 60 bin vatandaşın katıldığı anketten çıkan sonuçla belirlediklerini ifade etti. 29 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek açılışta Koray Avcı, en sevilen şarkılarını Maltepeliler için söyleyecek.

“60 bin kişinin katıldığı anketle buranın bir parka dönüşmesi kararı çıktı”

Yıllarca alanın Kurban Bayramı dönemleri dışında atıl bir durumda olduğunu ve halkın istediği doğrultusunda birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği bir alana dönüştürdüklerini dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Burası uzun yıllar, kurbanlık alan olarak yılda sadece bir ay, bir buçuk ay kullanılıyordu. Kurbanlık olayı bittikten sonra da uzun haftalar çevreye yaydığı koku çevredeki vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Mahallelimize soralım dedik, Maltepeliler nasıl bir şey istiyor çünkü 44 dönüm araziden bahsediyoruz. Çok sayıda teklif geldi, rezidanslardan alışveriş merkezlerine kadar yeşil alan sayısı her geçen gün düşüyor. Mahallelere sorduğumuzda büyük bir çoğunluğu yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı anketle buranın bir parka dönüşmesi kararı çıktı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda bu parkı bir yaşam alanına dönüştürdük” diye konuştu.

“Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde için çalışmalarımız devam ediyor”

Vatandaşların aileleri ile birlikte zaman geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Oldukça geniş bir alan, katlı otoparkın olacağı, spor kompleksinin olacağı, basketbol, voleybol sahasının, yürüyüş parkurunun olduğu bir yer. İnsanların aileleri ile gelip eğlenebilecekleri çocuklarını hafta sonunda sadece alışveriş merkezlerine götürmesin anne babalar, buraya gelebilsinler. Pazartesi günü yani 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde burayı açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Adının da verilmesi bizim için çok önemliydi, açık ara farkla yine Cumhuriyet Parkı olsun dediler. Önümüzdeki bir, bir buçuk yıl içerisinde çeşitli çalışmalarla da zenginleştirilecek. Maltepe bölgenin en büyük parkını yani yerel bir belediyenin yaptığı en büyük parkı yapmanın, halkın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Parkı'nda 4 bin 500 metrekarelik gölet, etrafında 2 adet seyir terası, kafeterya, etkinlikler için 500 kişilik amfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.