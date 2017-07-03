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03 Temmuz 2017 09:53

(Özel haber) Mehdi Bourabia: “Konyaspor’un Avrupa’da oynaması transferde etkili oldu”

Atiker Konyaspor’un yeni transferi Faslı Mehdi Bourabia, yeşil-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’nde oynamasının gelmesinde büyük rol oynadığını belirterek, “Konyaspor’un Avrupa’da olması Türkiye’ye gelme fikrinin bonusu oldu.

(Özel haber) Mehdi Bourabia: “Konyaspor’un Avrupa’da oynaması transferde etkili oldu”

03 Temmuz 2017 09:53

Eğer Avrupa’da mücadele etmeyecek olsaydı bile gelirdim” dedi. Mehdi ayrıca Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile de yıllar önce iletişim halinde olduklarını söyledi.


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya’da forma giyen Faslı Mehdi Bourabia ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Başarılı orta saha oyuncusu Mehdi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transfer süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.



“Konyaspor ile anlaştığım için mutluyum”


Konyaspor ile anlaşma imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirten Mehdi, “Türk ligi hakkında güzel şeyler duydum. Daha önce burada bulunan hiçbir futbolcu ile konuşmadım ancak tanıdığım bazı futbolcular var ve onlarla konuşacağım. Türk takımlarına ilgim vardı. Konyaspor’un büyük taraftarının olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağını duydum. Bu benim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.



“Avrupa’da olması Türkiye’ye gelme fikrinin bonusu oldu”


Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacak olmasının transferinde etkili olduğunu söyleyen Faslı oyuncu, “Avrupa’da olması Türkiye’ye gelme fikrinin bonusu oldu. Eğer Avrupa’da mücadele etmeyecek olsaydı bile gelirdim. Ama bu kararı almama yardımcı oldu. UEFA’da mücadele edeceğim için mutluyum. Oldukça önemli bir müsabaka. Takım için en iyisini yapmayı umuyorum” diye konuştu.



“Belhanda ile yıllar önce iletişimimiz vardı”


Galatasaray’ın yeni transferi Faslı Younes Belhanda ile birkaç yıl önce iletişiminin olduğunu ifade eden Mehdi, “Yıllardır Belhanda’yı görmedim. Ancak yakın zamanda görüşeceğimizi umuyorum. Türkiye Ligi hakkında yakın zamanda daha fazla bilgi edinmiş olacağım ve bunu keşfetmekten memnun olacağım” dedi.



“Türkiye’yi seviyorum”


Daha önce İstanbul’a tatil için geldiğini belirten başarılı oyuncu, “Bu ülkeyi seviyorum. Ayrıca İstanbul’u da seviyorum ve İstanbul büyük bir şehir. Türk kültürü hakkında da biraz bilgim var. Konya’yı keşfediyorum ve kent hakkında güzel şeyler duydum. Bunlar benim için güzel şeyler” değerlendirmesinde bulundu.




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