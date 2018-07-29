(Özel haber) Mehmet Altıparmak: “Ligde kalıcı olmak istiyoruz”

Ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Altıparmak, en büyük avantajlarının ise taraftarları olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig’de başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapan Erzurumspor, ikinci etabı ise kendi evinde gerçekleştiriyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, yeni sezon öncesi takımdaki son durumu İHA’ya değerlendirdi. Kamp döneminin çok iyi geçtiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, “İlk dönem kampını Topuk Yaylası’nda yaptık, ikinci dönem için de Erzurum’dayız. Transferde eksik bölgelerimizin çoğunu hallettik. 3-4 transferimiz kaldı. Forvet, stoper, ön libero ve sağ bek takviyesini yaptığımızda transferi tamamlamış olacağı” dedi.

“Nobre çok önemli bir oyuncuydu”

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Nobre’nin çok önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Mehmet Altıparmak, “Forvete takviye yapacağız ama bunun Nobre’nin ayrılmasıyla ilgisi yok. Bu bölgede sadece Lennart kaldı. 1 Türk oyuncuyla bu bölgeye takviye yapmak istiyoruz” dedi. Nobre’nin ayrılmasının takımı etkileyip etkilemediğiyle ilgili de konuşan Altıparmak, “Nobre’nin ayrılması takımı olumsuz etkilemedi. Tabii ki manevi olarak etkileyebilir. Takımın sembol oyuncularından birisiydi. Ancak bütün oyuncularımız profesyonel. İşimizin içinde bunlar var. Nobre benim için de her zaman yanımda olması gereken bir oyuncuydu. Sadece sahada olması değil, saha dışındaki yaptıklarıyla da örnek bir futbolcuydu. Ben Nobre’yi kaybettiğim için üzgünüm ama dediğim gibi futbolun içinde bunlar her zaman var” diye konuştu.

“Hedefimiz ligde kalıcı olmak”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un bu sene ligdeki hedefinin kalıcı olmak olduğunu söyleyen Mehmet Altıparmak, “Ligde hiçbir maç kolay değil. Hiçbir maçın garantisi yok. Hangi ligde oynarsanız oynayın. Yıllar sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz. Gerçekten geçen sene şampiyon olan iyi bir kadromuz var. Bu kadronun içine bizimle birlikte hareket edecek, bizi hedefe taşıyacak isimleri almak istiyoruz. Aldığımız oyuncuların çoğu, takım oyuncusu. Yüksek maliyetlerle oyuncu alamıyoruz. Bu sene ligi elimizden geldiğince üst taraflarda bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki senelerin hedefini bu sene koyacağız. Koşan, mücadele eden, hızlı oynayan bin Erzurumspor’u herkes görecek” açıklamasını yaptı.

“En büyük avantajımız taraftarımız”

Kadroya yapılan takviyelerle yeni sezon öncesi hazırlıkların da iyi şekilde yapıldığını söyleyen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig öncesinde en büyük avantajlarının taraftarlar olduğunu belirterek “Şu anda Türkiye’de 3 büyük takımdan sonra maça en fazla etki edecek taraftar, bizim taraftarımız. 3 büyüklerle bile baş edebilecek bir taraftar kitlemiz var. Erzurum, herkes için zor bir deplasman olacak. Bunu da saha içinde bizlerle birlikte muhteşem taraftarımız yaşatacak. Taraftarlarımız özellikle iç saha maçlarında takımımıza çok büyük destek veriyor. Bu sene Süper Lig’de bunu herkes görecek” ifadelerini kullandı.

“Artık hiçbir takım bahane üretemeyecek”

Erzurum’un kış aylarında rakip takımlar için problem olmaktan çıktığını da sözlerine ekleyen Altıparmak, “Geçen sene hiç buzda oynamadık. 1 maçımız buz üzerinde oynandı, o da Trabzonspor’la oynadığımız kupa maçımızdı. O da Erzurum için geç bir saatte oynanmıştı. Buzlanma bundan dolayı oldu. Artık eski Erzurum yok. Stadımız alttan ısıtmalı. Tribünlerin tamamı ısıtmalı. Erzurum’un eski şartları yok, her gelen takım normal şartlarda oynayacak. Burada mağlup olan takımlar, saha ve hava şartlarını bahane ediyordu, artık bu bahaneler olmayacak. Taraftarlarımızı her zamankinden daha fazla desteklemeye çağırıyoruz. İlk senemizde birlik ve beraberliğimizi sahaya yansıtacağız” diyerek sözlerini tamamladı.