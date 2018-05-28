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28 Mayıs 2018 13:18

(Özel haber) Metin Şahin: “Çok iyi ve karakterli sporcularımız var”

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, çok iyi sporculara sahip olduklarını belirterek, “Alınan başarılarla birlikte Olimpiyat kotasını 5’e hatta 6’ya çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Metin Şahin: “Çok iyi ve karakterli sporcularımız var”

28 Mayıs 2018 13:18


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası’nda 10 madalya aldıklarını hatırlatan Şahin, “Avrupa Şampiyonası’nı 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladık. Buradaki başarı, 2 yıl sonra yapılacak olan Olimpiyatlar’a yansıyacak. 2016’nın bitiminden başlayarak, Dünya Şampiyonası’nda, Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası’nda Olimpiyatlar’daki 4 kotayı almış gibiyiz. Ben inanıyorum ki 6 kotayla Olimpiyat’a gitme ihtimali var. Çok iyi işler yaparız. Kutluyorum millilerimizi. Bugün burada iftarda arkadaşlarımızla bir araya geldik, birlik ve beraberlik mesajları verdik. Çok mutlu olduk. Amacımız ve hedefimiz Türkiye’yi temsil etmek, İstiklal Marşı’nı çaldırmak ve bayrağı göndere çektirmektir. Bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Bütün spor branşlarımız, hem Avrupa hem dünya hem de Olimpiyatlar için çalışıyorlar. Beraber başaracağız. Eksiklerimiz varsa gidereceğiz. Başarılı olarak ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Maneviyat olmadan olmaz”


Sporculara bedensel çalışmanın yanı sıra manevi destek de verdiklerini söyleyen Metin Şahin, “Sadece bedensel çalışma bizi güçlü kılmaz. Geçmişten, tarihten aldığınız manevi güç, İslam inancı içinizdeki o güçle ringe çıktığınızda, kenardan ’Ya Allah, Bismillah’ denildiğinde, rakiplere karşı gücünüz milyonlarca kat artıyor. Biz bunu sporcularımıza aşılıyoruz. Bunun da olması gerekiyor. Ruhu güçlü olmayan, imanlı olmayan insanın, kuru bir güçten başka bir şeyi olmaz. Sporcularımızı manevi şekilde de güçlendirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.




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