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(Özel haber) Mevlüt Doğan: "Michael Frey bizim listemizde 6. sıradaydı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Fenerbahçe’de forma giyen Frey’in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey ile ilgili bize teklif edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Fenerbahçe'de forma giyen Frey'in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı" dedi.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, gündeme ilişkin İHA'ya açıklamalar yaptı. Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyen Doğan, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.



“Frey'i beğenmedik”


Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey'in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

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