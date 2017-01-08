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08 Ocak 2017 09:48

(Özel Haber) Miraç bebek için karda zamanla yarış

(Özel Haber) Miraç bebek için karda zamanla yarış

08 Ocak 2017 09:48

Esenyurt’ta, gırtlak daralması hastalığı yaşayan 6 aylık Miraç bebeğin yoğun karda hastaneye ulaşması için alarma geçildi. Adeta zamanla yarışan Esenyurt Belediyesi ekipleri kardan kapanan yolu iş makineleriyle açarak Miraç bebeği nakil ambulansıyla hastaneye götürdü. Karla mücadele edilerek bebeğin hastaneye yetiştirilmesi ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt Örnek Mahallesi’nde Çakır ailesinin minik bebekleri Miraç, dün akşam saatlerinde gırtlak daralması nedeniyle rahatsızlandı. Aile yoğun kar nedeniyle kapanan yolda çocuklarını hastaneye götüremeyince Esenyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbarla birlikte belediye ekiplerinin adeta zamanla yarışı başladı. Harekete geçen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen ailenin yaşadığı eve hareket etti. Fakat yolun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine ekiplerin yardımına Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ekipleri yetişti. İş makinesi önde karda kapanan yolu açarken, hasta nakil ambulansı da iş makinesini takip ederek sokağa girdi. Ekiplerin yoğun çabası sonrası kardan kapalı olan sokağın açılmasıyla birlikte sağlık ekibi 6 aylık Miraç bebeğe ulaştı. Sağlık ekiplerinin kucağında ambulansa bindirilen bebeği bu kez hastaneye götürmek için mücadele başladı. İş makinesi önde karda kapanan yolları açarken, ambulans da onu takip ederek bebeği hastaneye götürdü. Sağlık ekibi, 6 aylık Miraç’ı, yanında anne ve babası ile hızlı bir şekilde Esenyurt Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Bebek Çakır acilen tedavi altına alınırken, Şükran ve Allahverdi Çakır çifti bebeklerine müdahale edilmesi ile rahat bir nefes aldılar.
Çakır ailesi 6 aylık bebekleri Miraç’ın yaşadıkları bu sağlık sorununa Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kısa sürede müdahale edilmesi sebebiyle belediye sağlık ekibine ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na teşekkür ederek minnettar olduklarını belirttiler.
Öte yandan, Miraç bebeği hastaneye yetiştirmek için verilen çaba ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.



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