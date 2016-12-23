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23 Aralık 2016 15:21

(Özel Haber) Motosikletin emniyet şeridinde duran araca çarpma anı kamerada

(Özel Haber) Motosikletin emniyet şeridinde duran araca çarpma anı kamerada

23 Aralık 2016 15:21

Ümraniye’de emniyet şeridinde duran araca bir motosiklet arkadan hızla çarptı. Motosiklet sürücüsünün araca çarpma anı, sürücünün kask kamerasından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Ümraniye’de geçtiğimiz aylarda meydana geldi. TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde gitmekte olan motosiklet sürücüsü, emniyet şeridine girerek ilerlemeye çalıştı. Bu sırada emniyet şeridinde dörtlülerini yakmış aracı fark edemeyen motosikletli araca hızla çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.



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