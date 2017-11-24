Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Snowboard Dünya Kupası’nın Erciyes’te yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Kış turizmi bölgesel kalkınmayı tetikleyen en önemli spor dalıdır” dedi.

Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS), Dünya’nın en prestijli snowboard yarışlarından biri olarak gösterdiği Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Kayak Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ş. desteği ile 3 Mart 2018’de 3. kez Erciyes’te gerçekleştirilecek. Organizasyon ile ilgili Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’nın Erciyes’te yapılacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Cıngı, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Dağı’ndan şehre, sosyal, ekonomik ve sportif fayda temin etmek için ortaya koyduğu büyük bir plan. Erciyes, Kayseri ve Türkiye markasının yaklaşık 3 milyar insana ulaştıracak uluslararası bir organizasyon. Bugünleri görmek bize onur ve gurur veriyor. Yapılan sağlıklı yatırımlar, doğru projeler ülkemize çok ciddi katkılar veriyor. Bunun bir örneği Erciyes. 4. kez böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu işi sportif bir aktivite görmenin aksine milli bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz. TRT yıllarında Avusturya, İsviçre’de yapılan kış sporları seyredildi. Biz Erciyes’e bakıp, niye bizim dağımızda olmuyor diye çocukluk hayallerimiz vardı. Çok şükür hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede ülkemizin uluslararası seviye organizasyonlar yapabileceğinin ispatını gösteriyoruz” diye konuştu.

“Bu sene ilk defa Moskova-Kayseri uçağı konuldu”

Erciyes’in aynı zamanda kış turizm merkezi olduğunu vurgulayan Cıngır, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapmasındaki amaç da oradaki potansiyeli ekonomiye çevirmek. Şehrimizin sosyo-kültürel faaliyetlerine katkı sağlayabilmek. Burası ne kadar yayılırsa, o oranda şehrimize ve ülkemize turist getireceğiz. Biz uluslararası faaliyetlere başladık. Bu sene ilk defa Moskova-Kayseri uçağı konuldu. Artık Erciyes’e Rusya’dan turistler gelecek. Avrupa ve doğu ülkeleri de bu kervana katılacak. Yakından birçok yabancı ülkeden gelen turist Erciyes Dağı’nda kayak yapacak. Bu da mutluluk verecek” şeklinde konuştu.

“Kış turizmi bölgesel kalkınmayı tetikleyen en önemli spor dalıdır”

Dünya Kupası’nın markalaşma ve reklamdan dolayı ekonomik katkı sağlayacağını belirten Başkan Cıngır, “Kış turizmi bölgesel kalkınmayı tetikleyen en önemli spor dalıdır. Kış turizmi için gelen misafir, orada kalır, kiralama yapar, hediyelik eşya alır. Yapılan bütün aktivitelerde ekonomik katkılar olacaktır. Turistik değeri çok yüksek olan bir organizasyon. 8 milyonluk Avusturya’nın 80 milyonluk Türkiye ile neredeyse turizm geliri çok yakındır. Bunun da büyük kısmını kış turizminden elde ediyor. Yoksa Viyana dışından Avusturya’nın turistik şehri yok. O yüzden biz bu işin Kayseri olarak turizm boyutunu da dikkate alıyoruz” ifadelerini kullandı.