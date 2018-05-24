Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 09:44

(Özel Haber) Müşteri gibi lokantaya girdi Malezyalı turistin çantasını çaldı

İstanbul Sultanahmet’te müşteri gibi bir lokantaya giren hırsız saniyeler içinde sandalyenin üzerinde duran Malezyalı bir turistin çantasını çalarak kayıplara karıştı.

(Özel Haber) Müşteri gibi lokantaya girdi Malezyalı turistin çantasını çaldı

24 Mayıs 2018 09:44

O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Fatih Alemdar Mahallesi’nde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi lokantaya giren şahıs, restoran sahibinin gelmesinden dolayı oluşan kalabalıktan faydalanarak Malezyalı turistin sandalyenin üzerinde duran çantasını çalarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra çantanın olmadığını fark eden lokanta çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalınan çantanın içerisinde pasaport ve kimlik kartları olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından çantayı çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



Hırsızlık anı kamerada


Malezyalı turistin çantasını çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahıs müşteri gibi lokantaya giriyor. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, dükkandaki kalabalıktan faydalanarak çantayı alıyor ve hızla olay yerinden uzaklaşıyor.



"Kaşla göz arasında nasıl geldi, nasıl aldı, hiç fark etmedik"


Hırsızlık anını anlatan lokanta işletmecisi Recep İncecik, "İftardan önce ortağımız gelmişti. Biz içeri girince bütün arkadaşlar bize yöneldi. O arada beyaz tişörtlü kişi bizim arkamızdan giriyor. Burada oturan müşterimizin çantasını alıp götürüyor. Kaşla göz arasında nasıl geldi, nasıl aldı, hiç fark etmedik. Ruhumuz bile duymadı. Malezyalı bir müşterimizin çantasıydı. İçinde kimliği varmış. Ayın 25’inde uçacakmış. Şimdi içinde bulunduğu durumu düşünün. Çok mağdur durumda" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç