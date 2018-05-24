O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Fatih Alemdar Mahallesi’nde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi lokantaya giren şahıs, restoran sahibinin gelmesinden dolayı oluşan kalabalıktan faydalanarak Malezyalı turistin sandalyenin üzerinde duran çantasını çalarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra çantanın olmadığını fark eden lokanta çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalınan çantanın içerisinde pasaport ve kimlik kartları olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından çantayı çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Malezyalı turistin çantasını çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahıs müşteri gibi lokantaya giriyor. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, dükkandaki kalabalıktan faydalanarak çantayı alıyor ve hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

"Kaşla göz arasında nasıl geldi, nasıl aldı, hiç fark etmedik"

Hırsızlık anını anlatan lokanta işletmecisi Recep İncecik, "İftardan önce ortağımız gelmişti. Biz içeri girince bütün arkadaşlar bize yöneldi. O arada beyaz tişörtlü kişi bizim arkamızdan giriyor. Burada oturan müşterimizin çantasını alıp götürüyor. Kaşla göz arasında nasıl geldi, nasıl aldı, hiç fark etmedik. Ruhumuz bile duymadı. Malezyalı bir müşterimizin çantasıydı. İçinde kimliği varmış. Ayın 25’inde uçacakmış. Şimdi içinde bulunduğu durumu düşünün. Çok mağdur durumda" dedi.