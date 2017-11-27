Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, düştüğü yerde dakikalarca ambulans bekledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında Şişli Nişantaşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte çalıştığı öğrenilen genç bir kadın, iş yerinden çıktıktan sonra koşar adımlarla ilerleyerek otobüse yetişmeye çalıştı. Kadına, yolun ortasından ilerlediği esnada sokak arasından çıkarak sola dönüş yapmak isteyen lüks bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrulurken, minibüs sürücüsünü vatandaşlar uyararak durdurdu.

Düştüğü yerde dakikalarca ambulans bekledi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca düştüğü yerde bekleyen kadına ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların meraklı gözlerle müdahaleyi izlediği esnada yaşlı bir kadın da duruma tepki gösterdi. Kaza sonrası kadının kocası da telaşlı bir şekilde olay yerine gelerek eşi hakkında bilgi aldı. Ambulansa binen adam, minibüs şoförü ile de bir süre konuştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yolun ortasından koşar adımlarla ilerledi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın koşar adımlarla yolun ortasından aşağıya doğru ilerliyor. O esnada sokak arasından çıkan minibüs sola dönüş yapıyor. Dönüş yapan minibüs kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Kazayı gören vatandaşlar, “Kadına araba çarpmış. Durumu pek ağır değildi. Yerdeydi, ayaklarında ağrı vardı” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.