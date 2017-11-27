Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 09:16

(Özel haber) Nişantaşı’da yolun ortasından ilerleyen kadına lüks minibüs çarptı

Şişli Nişantaşı’da sokak üzerinde koşar adımlarla ilerleyen kadına, sola dönüş yapmak isteyen lüks minibüs çarptı.

(Özel haber) Nişantaşı’da yolun ortasından ilerleyen kadına lüks minibüs çarptı

27 Kasım 2017 09:16

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, düştüğü yerde dakikalarca ambulans bekledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında Şişli Nişantaşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte çalıştığı öğrenilen genç bir kadın, iş yerinden çıktıktan sonra koşar adımlarla ilerleyerek otobüse yetişmeye çalıştı. Kadına, yolun ortasından ilerlediği esnada sokak arasından çıkarak sola dönüş yapmak isteyen lüks bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrulurken, minibüs sürücüsünü vatandaşlar uyararak durdurdu.



Düştüğü yerde dakikalarca ambulans bekledi


Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca düştüğü yerde bekleyen kadına ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların meraklı gözlerle müdahaleyi izlediği esnada yaşlı bir kadın da duruma tepki gösterdi. Kaza sonrası kadının kocası da telaşlı bir şekilde olay yerine gelerek eşi hakkında bilgi aldı. Ambulansa binen adam, minibüs şoförü ile de bir süre konuştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Yolun ortasından koşar adımlarla ilerledi


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın koşar adımlarla yolun ortasından aşağıya doğru ilerliyor. O esnada sokak arasından çıkan minibüs sola dönüş yapıyor. Dönüş yapan minibüs kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Kazayı gören vatandaşlar, “Kadına araba çarpmış. Durumu pek ağır değildi. Yerdeydi, ayaklarında ağrı vardı” dedi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç