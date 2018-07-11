Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin transfer ile ilgili, "Slavia Prag 5 Milyon yatırırsa transfer gerçekleşir" dedi.

Kasımpaşa’da forma giyen başarılı futbolcu Trezeguet, Çekya yolcusu. İsmi Galatasaray ile sık sık anılan Mısırlı futbolcu, Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçti. Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Trezeguet’in transferdeki son durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Trezeguet, Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçmeye gitti. Kulüp uçak biletini dahi aldı ve bu sabah yapılan antrenmana katılmadı. Bizden izin alarak sabah 7’de yola çıktı. Slavia Prag da 5 Milyon Euro’yu yatıracağını söyledi. Eğer Slavia Prag 5 Milyon Euro’yu yatırırsa transfer gerçekleşecek” şeklinde konuştu.