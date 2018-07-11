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11 Temmuz 2018 11:55

(Özel haber) Nursal Bilgin: “Slavia Prag 5 Milyon Euro’yu yatırırsa Trezeguet transferi gerçekleşecek”

Kasımpaşa’da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet, Çekya Ligi’nde mücadele eden Slavia Prag ile anlaşmaya vardı.

(Özel haber) Nursal Bilgin: “Slavia Prag 5 Milyon Euro’yu yatırırsa Trezeguet transferi gerçekleşecek”

11 Temmuz 2018 11:55

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin transfer ile ilgili, "Slavia Prag 5 Milyon yatırırsa transfer gerçekleşir" dedi.


Kasımpaşa’da forma giyen başarılı futbolcu Trezeguet, Çekya yolcusu. İsmi Galatasaray ile sık sık anılan Mısırlı futbolcu, Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçti. Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Trezeguet’in transferdeki son durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Trezeguet, Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçmeye gitti. Kulüp uçak biletini dahi aldı ve bu sabah yapılan antrenmana katılmadı. Bizden izin alarak sabah 7’de yola çıktı. Slavia Prag da 5 Milyon Euro’yu yatıracağını söyledi. Eğer Slavia Prag 5 Milyon Euro’yu yatırırsa transfer gerçekleşecek” şeklinde konuştu.




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