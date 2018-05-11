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11 Mayıs 2018 13:14

(Özel haber) Nursal Bilgin: "Trezeguet transferi yüzde 90 bitti"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı futbolcu Trezeguet’in bonservisinin alınmasının yüzde 90 oranında bittiğini söyledi.

(Özel haber) Nursal Bilgin:

11 Mayıs 2018 13:14


Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta geride kalırken, Kasımpaşa yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Trezeguet’in bonservisinin alınmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bilgin, Mısırlı futbolcu ile alakalı kulübü Anderlecht ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Transfer üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 90 oranında bitti" şeklinde konuştu.



"Yüksek miktarlar olmayacak"


Nursal Bilgin, fiyat konusu hakkında net bilgi vermekten kaçınarak, "Kasımpaşa’nın makul standartları içerisinde olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi çok yüksek tutarlar olmayacak. Bizim kendi standartlarımızda, başkanımızın tasarrufunda gerçekleşecek bir transfer" ifadelerini kullandı.




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