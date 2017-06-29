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29 Haziran 2017 09:26

(Özel Haber) Ölümden saniyelerle kurtuldu

Bağcılar’da arabasını yıkamacıdan alan sürücü yaklaşık 2 metrelik boşluktan oto tamirhanesinin bahçesine düştü.

(Özel Haber) Ölümden saniyelerle kurtuldu

29 Haziran 2017 09:26

Sürücünün iki metreden düşerek takla atan araçtan kurtulduğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı.


Olay sabah saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Mehmet Ö. aracını oto yıkamada yıkattıktan sonra aracını alarak yola çıktı. Bu sırada bir anlık dalgınlık sonucu yol kenarında bulunan yaklaşık 2 metrelik boşluğu fark edemeyen sürücü takla atarak oto tamirhanesinin bahçesine düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken araç sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Tamirhane çalışanı bir kişi ise kazadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ilk olarak olay yerinden tamirhane çalışanı geçiyor. Bundan kısa süre sonra ise araç yukarıdan aşağıya doğru gelirken bir anda boşluğa düşerek takla atıyor.Kazayı gören tamirhane çalışanları ise panik halinde sürücünün yardımına koşuyor.




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