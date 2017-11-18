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18 Kasım 2017 09:20

(Özel Haber) Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

Beykoz Bozhane Yolunda bir süre yol kenarında bekledikten sonra akan trafiğe rağmen dönüş yaparak karşı yöne geçmeye otomobile hafriyat kamyonu çarptı.

(Özel Haber) Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

18 Kasım 2017 09:20

Yol kenarına gelen bir kişinin de son anda araçların üzerine geldiğini görerek kaçmasıyla ölümden saniyeyle kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza, 16 Kasım günü saat 13.30 sıralarında Beykoz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönüş yaparak karşı yöne girmek için bir süre yol kenarında bekleyen otomobil sürücüsü arkasından gelen hafriyat kamyonunu fark etmeyerek yol çıktı. Yolda hızlı ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü frene basmasına rağmen duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobilin geri vitesinin takılı kalmasından dolayı geri geri gitti.


Son anda hayatını kurtardı


Hafriyat Kamyonunun otomobile çarparak sürüklediği kazada yol kenarına çıkan bir vatandaş kazayı son anda gördü. Yaya ilk önce aracı yola çıkmaması konusunda uyardı.Ancak hafriyat kamyonunu hızla araca çarpmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs panikle geriye doğru hamle yaptı. Yayanın bu hamlesi kendi hayatını kurtardı. Kaza sonrası kamyonun önüne gelen vatandaş elini kaldırarak hafriyat kamyonunun şoförüne isyan etti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Hafriyat Kamyonunu otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasında


Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir otomobilin geldikten sonra ara yola girmek için bir süre yol kenarında beklediği ve hafriyat kamyonunu fark etmeyerek yol çıktığı görülüyor. Kamyon sürücüsünün duramayarak otomobile çarpması ve sürüklemesi de görüntüler arasında bulunuyor. Bu sırada yaya ilk önce araç sürücüsünü uyarıyor. Ardında hafriyat kamyonunun şahsa çarpmasıyla kaçmaya başlıyo. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen vatandaşın son anda kaçtığı ve geri gelerek ellerini kaldırdığı görüntülerine arasında.




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