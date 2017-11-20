Zabıtaları karşısında görünce boynuna asılı sağır ve dilsiz yazısını yırtmaya çalışan dilencinin zabıtanın söylediklerine cevap vermesi pes dedirtti.

Fatih’te günün belirli saatlerinde caddelerde dolaşarak boynuna astığı sağır ve dilsiz yazısıyla taklit yapıp dilenen şahıs, zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, insanların duygularını sömüren şahsın yerini belirledikten sonra bir süre izledi. Dilencinin bir iş yerine girdiğini ve vatandaşlardan para aldığını gören ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı. Telsiz sesini duyan dilenci, boynunda asılı bulunan sağır ve dilsiz yazısını yırtmaya çalıştı. Bir süre ekipleri sağır ve dilsiz olduğuna ikna etmeye çalışan dilenci, daha sonra zabıtaların konuşmasına cevap verdi. Dilenci, işlem yapılmak üzere Edirnekapı’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para toplayan dilenciye cezai işlem uygulandı.