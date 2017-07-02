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02 Temmuz 2017 09:50

(Özel haber) Onkoloji uzmanlarından sıcak hava uyarısı

Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden dolayı güneş ışınlarının cilt kanserine ve cilt hastalıklarına yol açabileceğini söyleyen tıbbi onkoloji uzmanları, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

(Özel haber) Onkoloji uzmanlarından sıcak hava uyarısı

02 Temmuz 2017 09:50


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte etkisini artıran sıcak havaların birçok hastalığa davetiye çıkarmasından dolayı uzmanlar vatandaşların güneş ışınlarına karşı korunmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Türk Tıbbı Onkoloji Derneği tarafından özel bir otelde düzenlenen Best Of ASCO toplantısına katılan tıbbi onkoloji uzmanları çöl sıcaklarının yaşandığı şu günlerde vatandaşların güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Güneşin ışınlarının kanser riskini artırdığına değinen uzmanlar, öğle saatlerinde sokağa çıkan vatandaşların çocuklarıyla birlikte şapka, şemsiye, gözlük ve krem gibi koruyucu faktörleri kullanmalarını önerdi.



“Cildin direk güneşe maruz kalması kanseri artırıyor”


Best Of ASCO toplantısına katılarak sıcak havanın insan cildine verdiği zararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Tıbbı Onkoloji Uzmanı Özlem Er, “Güneşin kanser oluşumunda çok önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Özellikle cilt kanserlerinde cildin direk güneşe maruz kalması kanseri artırıyor. Özellikle yaz günlerinden sıcaklıkların arttığı bu günlerde direk güneşe maruz kalmayı önlemeliyiz. Örneğin, şapka kullanılması, gözlük takılması, uzun kollu beyaz bir gömlek giyilmesi, yapabileceğimiz önlemler arasında yer alıyor. Bu alınacak önlemlerin yanı sıra D vitaminini unutmamak gerekiyor. D vitamini de bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekiyor. D vitaminin güneşten aldığımız için kolları ve bacakları dize kadar göstermek yeterli olacaktır. Çünkü, herkesin aklına şu soru geliyor, güneşten bu kadar kaçacaksak D vitaminini nasıl alacağız? D vitaminini günde 15 dakika güneşe çıkarak alabiliriz. Ama bunun daha fazlasını alırsak cildimize zararlı” diye konuştu,



“Güneş koruyucularıyla kendimizi ve çocuklarımızı korumalıyız”


Güneş ışınlarına karşı koruyucu faktörlerin kullanılmasının önemine değinen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. M. Ali Kaplan, “Kanser ve güneş ilişkisiyle ilgili bizim en fazla iç içe olduğumuz nokta cilt kanserleri, özellikle Malign Melanom dediğimiz bir kanser türüdür. Sıcak memleketlerde ve beyaz tenli insanlarda görülüyor. Bizim önerimiz, özellikle bu havaların sıcak olduğu dönemlerde saat 10.00 ile 14.00 arası çok güneşe maruz kalınmamasını söylüyoruz. Çok işimiz olmadığı zamanlarda o saatlerde dışarıda bulunmamak veya bulunacaksak eğer güneş koruyucularla kendimizi korumalıyız. Vücuttaki tümörlerin oluşum süreci de aynı bu şekildedir. Malign Melanom kronik bir maruziyet oluşması sonrasında çocuklarla güneş ışınıyla ne kadar erken tanışırsa ileride riski de o kadar artıyor. O yüzden çocukluk yaşından başlamak üzere dikkat etmeliyiz. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili muhakkak faydalanacağız ama çocuklarımızı ve kendilerimizi koruyucu faktörlerle korumamız gerekiyor” şeklinde konuştu.




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