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20 Eylül 2017 09:41

(Özel Haber) Ormanda aç kalan köpeklere bisikletle mama götürüyorlar

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da “Hayata Dokun” sloganı ile aç ve susuz kalan köpekler için harekete geçen bisikletli bir grup genç, belirli günlerde bisikletleriyle ormana giderek köpekler için mama ve su bırakıyor.

(Özel Haber) Ormanda aç kalan köpeklere bisikletle mama götürüyorlar

20 Eylül 2017 09:41


Seyyah Yardıma Giden Yol Platformu, Bisikletliler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilciliği ve Parazit Bisiklet Grubu üyeleri, “Hayata Dokun” sloganı ile ormandaki aç ve susuz köpeklere yardım ediyor. Belirli günlerde bisikletleriyle ormana giden gençler, burada kaplar içerisinde mama ve su bırakıyorlar. Grup üyeleri aç köpekler için oluşturdukları bu farkındalığa seslerini duyurabildikleri tüm insanları davet ediyor.



"Bu farkındalığa sizler de ortak olun"


Grup kurucusu Ömer Ulunyege, “Eyüp Pirinçi köyündeyiz. Bugün burada doğada yaşayan hayvanlara mama ve su yardımı yapmaya geldik. Bugün buraya iki bisiklet grubu, Bisikletliler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilciliği, Parazit Bisiklet Grubu ve Seyyah Yardıma Giden Yol olarak biz bugün buradayız. Burada 200, 300, belki de daha fazla köpek var. Sıcak aylarda özellikle suya ihtiyaçları var. Gönüllü arkadaşlarımız ve ekibimizdeki arkadaşlarımızla beraber bugün buraya geldik. Şuan burada hem su hem mama veriyoruz. Sizleri de buraya davet ediyoruz. Bu duyarlılığa, bu farkındalığa sizler de ortak olun. İsterseniz bizimle gelin, isterseniz siz kendiniz aracınızla buraya ulaşabilirsiniz” dedi.




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