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02 Temmuz 2017 14:36

(Özel Haber) Otomobilden teyp çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Esenler’de park halindeki aracın camını kırarak teyp çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

(Özel Haber) Otomobilden teyp çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

02 Temmuz 2017 14:36

İki ay içerisinde iki defa aracının camı kırılarak aracından teyp çalındığını belirten Rıdvan Ak isimli vatandaş, yetkililere seslenerek, “Bu vakaların bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi.


Olay, geçtiğimiz gün sabah saat 05.30 sıralarında Esenler İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli olan bir şahıs, levye yardımıyla Rıdvan Ak isimli vatandaşın arabasının camını kırarak aracın kapısını açtı. Soğukkanlı bir şekilde arabanın içine giren hırsız arabada bulunan teybi alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı.



“İki ay içerisinde Esenler’de 200’üncü, benim başıma gelen ikinci vaka”


İki ayda iki defa aracından teyp çalındığını belirten Rıdvan Ak isimli vatandaş, “Dün sabah saat 05.30 sıralarında park halindeki aracımdan, camı kırılmak suretiyle aracımdaki teyp çalındı. Ve bu tarz olayların Esenler’de son iki ayda 200’üncü vaka olduğu bildirildi. Konunun benim açımdan ve Esenler halkı açısından ivedilikle araştırılmasını rica ediyorum. Bu olay Esenler’de iki ay içerisinde 200’üncü vaka ve benim başıma gelen ikinci vaka. Ramazan’dan önce de yine aynı şekilde bir alt caddede aynı olay başıma geldi. Esenler civarında, maskeli ve kesinlikle parmak izi bırakmayan profesyonel bir şebeke olduğu söyleniyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; bu vakaların bir an önce sana ermesini istiyoruz. Çünkü hırsız yaptığıyla kalıyor. Sizin; zamanınız, emeğiniz ve paranız heba oluyor” diye konuştu.


Hırsızların genellikle hırsızlık yapmak için ticari araçları tercih ettiğini belirterek sözlerini sürdüren Ak, “Multimedia teyplere yöneliyorlar. Bunun dışında aracınızda ıvır zıvır eşyalarınız varsa onları da alıyorlar” dedi.


Öte yandan, hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsız aracın yanına geliyor. Ardında levye ile aracın camını kırıp teybi alıp kaçıyor.




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