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08 Haziran 2018 10:07

(Özel haber) Otoyolda geri geri gidip yürekleri ağza getiren taksici kamerada

E-5 otoyolu Kartal mevkiinde sapağı kaçıran taksici bir süre geri geri gitti.

(Özel haber) Otoyolda geri geri gidip yürekleri ağza getiren taksici kamerada

08 Haziran 2018 10:07

Trafiği tehlikeye atarak faciaya davetiye çağıran taksi sürücüsü kameralarca kaydedildi.


Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartal’dan Pendik istikametinde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü E-5 Karayolu’nda sapağı kaçırdı. Bunun üzerine sağa çekip geri geri giderek yan yola girmek istedi. O esnada yan yoldan gelen araçlar sürücüyü uyarmak için korna çalmaya başladı. Korna seslerine de aldırış etmeyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokarak geri geri ilerlemeye devam etti. Daha sonra olduğu yerde beklemeye başlayan sürücü, yan yola giremeyeceğini anlayınca Pendik istikametine devam etti. E-5 karayolunda yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde taksi şoförü bir süre geri geri gidiyor. Ardından sürücülerin korna seslerine aldırış etmeden sapaktan içeri giriyor.




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